إصابة 5 من عناصر الأمن خلال مظاهرة تطالب بإسقاط الحكومة الأردنية (فيديو وصور)

@eremnews . . تجمع متظاهرون أردنيون، مساء الخميس، قرب مقر الحكومة في العاصمة عمان، تلبية لدعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. . ورفع المحتجون، شعارات مناهضة للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الأردنية، مطالبين بإسقاط “الحكومة ومجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى في البرلمان الأردني)“. . وأصيب 5 عناصر من قوات الأمن الأردنية، خلال الاحتجاجات. . . #إرم_نيوز #مظاهرات #الأردن #الحكومة #احتجاجات #سياسة #عمان #مواقع_التواصل #الدوار_الرابع #خميس_الشعب #مجلس_النواب #الأمن_الأردني