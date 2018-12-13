إصابة 5 من عناصر الأمن خلال مظاهرة تطالب بإسقاط الحكومة الأردنية (فيديو وصور)

أصيب 5 عناصر من قوات الأمن الأردنية، اليوم الخميس، خلال مظاهرات قرب مقر الحكومة في العاصمة عمان، تلبية لدعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الأردنية، مطالبين بإسقاط “الحكومة ومجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى في البرلمان الأردني)”.
View this post on Instagram
@eremnews . . تجمع متظاهرون أردنيون، مساء الخميس، قرب مقر الحكومة في العاصمة عمان، تلبية لدعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. . ورفع المحتجون، شعارات مناهضة للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الأردنية، مطالبين بإسقاط “الحكومة ومجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى في البرلمان الأردني)“. . وأصيب 5 عناصر من قوات الأمن الأردنية، خلال الاحتجاجات. . . #إرم_نيوز #مظاهرات #الأردن #الحكومة #احتجاجات #سياسة #عمان #مواقع_التواصل #الدوار_الرابع #خميس_الشعب #مجلس_النواب #الأمن_الأردني
وحاول المتظاهرون الذين تجمّعوا في ساحة قرب الدوار الرابع الوصول إلى مقر الحكومة لتقوم الأجهزة الأمنية بمنعهم الخروج من الساحة التي يتظاهرون فيها.
View this post on Instagram
@eremnews . . تجمع متظاهرون أردنيون، مساء الخميس، قرب مقر الحكومة في العاصمة عمان، تلبية لدعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. . ورفع المحتجون، شعارات مناهضة للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الأردنية، مطالبين بإسقاط “الحكومة ومجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى في البرلمان الأردني)“. . وأصيب 5 عناصر من قوات الأمن الأردنية، خلال الاحتجاجات. . . #إرم_نيوز #مظاهرات #الأردن #الحكومة #احتجاجات #سياسة #عمان #مواقع_التواصل #الدوار_الرابع #خميس_الشعب #مجلس_النواب #الأمن_الأردني
وقال مصدر أمني أردني لـ”إرم نيوز”: “نتيجة حالات التدافع التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن، أصيب أفراد من الأمن بينهم شرطية”.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية “ألقت القبض على 5 أشخاص من بين المحتجين كان بحوزتهم أسلحة بيضاء”.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية “منعت المحتجين من الخروج إلى الدوار الرابع، أو إلى الشارع الرئيسي، إلا أن عددًا منهم أغلق الشارع الرئيسي قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إعادتهم إلى الساحة وإعادة فتح الطريق”.
ووفقًا لشهود عيان “استخدمت قوات الأمن قنابل غاز مسيل للدموع بعد محاولات عدد من المحتجين إغلاق الشارع العام والجلوس في وسط الشارع حيث تم إعادتهم إلى ساحة الاعتصام”.