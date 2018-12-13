رمي طلبات التعيين بـ”القمامة” يفجر غضبًا في العراق‎‎ (فيديو)

تفجر غضب شعبي في العراق؛ إثر نشر مدونين ونشطاء مقطع فيديو يظهر ما قالوا إنه “رمي معاملات التعيينات، التي تقدم بها عدد من المواطنين لوزارة التربية العراقية، في القمامة”.

وقال مدونون عراقيون بمواقع التواصل الاجتماعي: “تم رمي ملفات المتقدمين للتعيينات على تربية الكرخ الأولى في العاصمة بغداد في أول أيام التقديم، في استهتار بالطلبات وخروج عن القانون”، مطالبين بـ”فتح تحقيق عاجل بهذا العمل، والكشف عن الجهات التي تصادر التعيينات إليها فقط”.

وأكدت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أنها “ستفتح تحقيقًا بهذا العمل المسيء وغير القانوني”.

وقالت عضو اللجنة أجيال سلمان، لـ”إرم نيوز”، إن “لجنة التربية في البرلمان العراقي سيكون لها موقف من هذا التصرف والإجراء غير الأخلاقي، وسوف تشكل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة صحة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف سلمان أنه “في حال ثبت ذلك التصرف، سوف يعاقب من فعله، مهما كان منصبه الحكومي أو الجهة السياسية التي تقف خلفه”.