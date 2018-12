رمي طلبات التعيين بـ”القمامة” يفجر غضبًا في العراق‎‎ (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . تفجر غضب شعبي في العراق، إثر نشر مدونين ونشطاء مقطع فيديو يظهر ما قالوا إنه "رمي معاملات التعينات، التي تقدم بها عدد من المواطنين على وزارة التربية العراقية في القمامة". . وأكدت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أنها "ستفتح تحقيق بهذا العمل المسيء وغير قانوني". . . #إرم_نيوز #العراق #تعيين #وظائف #وزارة_التربية #مجلس_النواب_العراقي #قمامة #أخبار #سياسة