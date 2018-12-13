استجابة لمطالب شعبية.. العاهل الأردني يأمر بإصدار عفو عام

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، الحكومة، بإعداد قانون عفو عام، بعد أن كان ذلك مطلبًا شعبيًا؛ للتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين الأردنيين.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي، أمر الملك عبدالله الثاني الحكومة “بإصدار قانون عفو عام، بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”.

وأكد الملك “أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين”، مبينًا “ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم”.

وبحسب الدستور الأردني يمر العفو العام بمراحل، حيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يوافق عليه مجلس الأعيان قبل أن يحال إلى الملك للمصادقة عليه.

وقال النائب خليل عطية: إن “إصدار العفو العام خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تخفف من أعباء وغضب الشارع، الذي طالب منذ سنوات بعفو عام”.

وأضاف أن “هناك أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون، وعشرات الآلاف من القضايا المنظورة، والعفو العام سيخفف من هذا العدد، ويفرح الشارع الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية”.

وليس واضحًا ما سيتضمنه مشروع القانون، لكن بحكم المعتاد فإنه لن يشمل جرائم التجسس والخيانة والإرهاب والقتل العمد أو تجارة المخدرات.

ويعود إصدار آخر عفو عام إلى العام 2011، والذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد، بالتزامن مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي.