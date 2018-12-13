تقرير: تركيا المستفيد الأكبر من الوجود الأمريكي في سوريا

اعتبر مركز بحوث أمريكي، أن الوجود العسكري للولايات المتحدة في سوريا، يفيد تركيا وأنها ستكون في موقف صعب في حال قررت واشنطن سحب قواتها من هناك.

وأشار معهد دراسات الشرق الأوسط، في تقرير نشره أمس، إلى أن تركيا التي تحتل أجزاء من شمال سوريا هي المستفيد من الوضع القائم، وأن أي بديل لهذا الوضع توافق عليه أنقرة، هو إخضاع الأكراد لسلطة النظام السوري.

وأوضح التقرير، أنه في حال انسحاب القوات الأمريكية، فإن روسيا قد تغير سياستها المعادية للأكراد وتدعم فكرة نظام فيدرالي في سوريا، وهو ما يعتبر “كابوسًا” لتركيا.

ورأى التقرير أن انسحاب القوات الأمريكية سيصعّب وجود القوات التركية في شمال سوريا، على أساس أن روسيا وإيران لن تؤيدا أي تواجد عسكري تركي في سوريا، بعد انسحاب القوات الأمريكية من ذلك البلد.

وأعرب معهد دراسات الشرق الأوسط، عن اعتقاده بأن إيران والنظام السوري يستفيدان في الوقت الحاضر من سيطرة تركيا على الجهاديين في شمال سوريا، وأنهما يعتبران التواجد التركي بمثابة أداة للضغط على القوات الكردية للخضوع للنظام، وإضعاف الشراكة الكردية-الأمريكية.

ووفقًا للتقرير، فإن وجود القوات الأمريكية في سوريا ساعد تركيا بشكل كبير من خلال تحركات سياسية أمريكية سرية أدت إلى منع هجوم روسي- سوري على إدلب، والتوصل إلى صفقة بين تركيا وروسيا ما أدى إلى منع تدفق لاجئين جدد إلى تركيا.

واوضح بأن مثل هذا الهجوم، كان سيضعف المعارضة السورية بشكل كبير، وبالتالي تقليل النفوذ التركي في سوريا، مشيرًا إلى أن “تلك الصفقة أفادت أنقرة كثيرًا”.

وأضاف التقرير، “على الرغم من تذمر تركيا بشأن الوجود الأمريكي في سوريا إلا أنها في الواقع تستفيد من الوضع القائم، لأنه طالما بقيت القوات الأمريكية في سوريا، فإن تركيا ستحتفظ بمركز قوي بمواجهة روسيا.”

وختم قائلًا، إن “البديل للوضع القائم في سوريا هو انسحاب القوات الأمريكية ووضع القوات الكردية المعادية لتركيا تحت سلطة النظام السوري، الذي دعم الأكراد ضد تركيا لعقود طويلة أو قيام روسيا بدعم استقلال المناطق الكردية شمال سوريا.”