الحكومة العراقية تكشف حقيقة هرب قيادات “داعش” من سجن بالسليمانية

كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، حقيقة هرب قيادات في تنظيم “داعش” من سجن سوسة الواقع في محافظة السليمانية، شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “أنباء هروب نزلاء من أحد سجونها عارية عن الصحة”، مؤكدة أن “الاجراءات الأمنية تشهد أعلى مستويات الضبط، وباشراف مشترك من القوات الأمنية المسؤولة على حماية أسوارها الخارجية”.

وطالبت وزارة العدل العراقية “وسائل الإعلام توخي المصداقية في نقل المعلومة، وبالأخص المتعلقة بملف السجون؛ كونها تضر بأمن البلد بشكلٍ عامٍ”، داعية إلى “اعتماد الأخبار من مصدرها الرسمي في الوزارة؛ للابتعاد عن المعلومات الكاذبة والمفبركة”.

وفي وقت سابق اليوم، نشر عدد من وسائل الإعلام العراقية المحلية، أنباء عن هروب عدد من قيادات داعش من سجن سوسة بمحافظة السلمانية.

وسجن سوسة، هو أحد السجون الأنموذجية الذي يقع على بعد 60 كم غرب محافظة السليمانية شمال العراق، ويضم عددًا من السجناء المدانين بقضايا “إرهابية” وجنائية.