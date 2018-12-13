استشهاد فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، إثر قيامه بطعن شرطيين إسرائيليين من حرس الحدود في مركز شاري زيدك الطبي بالمدينة المقدسة.

وذكرت قناة “ريشت كان” الإسرائيلية، أن شابًّا فلسطينيًّا اقترب من نقطة تابعة للشرطة الإسرائيلية، وقام بطعن شرطيين، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

פיגוע הדקירה בעיר העתיקה בירושלים: שני שוטרים נפצעו קל ובינוני (צילום: דוברות המשטרה) @yaara_shapira pic.twitter.com/uk5rpQ4cSe — כאן חדשות (@kann_news) December 13, 2018

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانٍ، إن “عملية طعن وقعت في شارع هجاي في البلدة القديمة بمدينة القدس، إذ وصل الشاب الفلسطيني إلى قاعدة حراسة، يمكث بها أفراد من الشرطة في مفترق ههوسيفس، وطعن شرطيين، وقامت الشرطة بالرد فورًا عليه”.

وذكرت مصادرمحلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب في شارع الواد بالقدس القديمة، وأصابته بجروح خطيرة، فيما انتشرت عناصر من الجيش الإسرائيلي في شوارع القدس القديمة كافة وأغلقوا محيطها بالكامل، كما منعوا المصلين من دخول المسجد الأقصى.