إسرائيل تعلن قتلها الفلسطيني “نعالوة” منفذ عملية مستوطنة بركان

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” فجر اليوم الخميس، قتله للفلسطيني، أشرف نعالوة، بدعوى تنفيذه عمليّة مستوطنة “بركان” قبل 9 أسابيع.

وقال “الشاباك”، في بيان اطلعت وكالة الأناضول عليه إن “قتل أشرف نعالوة جاء بعد اشتباك في مخيّم عسكر بمحافظة نابلس شماليّ الضفة الغربية”.

ويأتي هذا الحادث، بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيلي عن قتله فلسطينيًا آخر، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “عوفرا” يوم الأحد الماضي.

وقال “الشاباك” في البيان الذي نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقعا صحيفتي “معاريف” و”يديعوت أحرنوت” إنه “نجح بتعاون الشرطة والجيش، وفي سياق عملية استخبارية معقدة ومتواصلة، بتحديد مكان تواجد المطارد أشرف نعالوة الذي كان يستعد لتنفيذ عملية إضافية”.

وأضاف بيان الشاباك، أنه وأثناء محاولته اعتقال نعالوة التي نفذتها وحدة “يمام”، وقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل نعالوة، ولم تقع إصابات في صفوف الوحدة الإسرائيلية المهاجمة.

ونفّذ نعالوة عمليّة إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة ثالث بجروح خطيرة، صباح يوم (7 أكتوبر/تشرين أول)، في المنطقة الصناعية بمستوطنة “بركان” القريبة من منطقة سلفيت شماليّ الضفة الغربية.

وبحسب البيان فقد نجح “الشاباك” في تحديد مكان نعالوة بعد مطاردة معقدة تم خلالها استخدام وسائل تكنولوجية حديثة وإخضاع عدد من أقاربه للتحقيق.