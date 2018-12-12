هيئة الطيران السودانية: لم نتسلم إذنًا بتحليق رحلات إسرائيلية

نفت هيئة الطيران المدني السودانية، يوم الأربعاء، تسلمها أذونات من الحكومة لعبور الطيران الإسرائيلي فوق أجواء البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة، عبدالحافظ عبدالرحيم، إن “أذونات عبور الرحلات الجوية تأتي دائمًا لرئاسة الجمهورية، التي تحيلها لوزارة الخارجية، لتخاطب بها سلطة الطيران المدني، للسماح لتلك الرحلات بالعبور”.

وشدد عبدالرحيم على أنه “لم يسبق أن وصلنا أي طلب بالسماح بمرور طائرات إسرائيلية عبر المجال الجوي السوداني”.

والإثنين الماضي، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن شركات الطيران الإسرائيلية ستتمكن من التحليق فوق السودان في طريقها لأمريكا الجنوبية.

وأوضح عبدالرحيم أن “سلطة الطيران المدني لم يسبق لها أن رصدت محاولات عبور طائرات إسرائيلية لأجواء البلاد”.

ونوه بأن بلاده تتمتع بمركز ملاحي متقدم يعتبر الثالث في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، والثاني من حيث الجانب الفني بعد جنوب إفريقيا.

وبدأ الحديث عن استخدام الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي السوداني، عقب زيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي لتل أبيب، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

غير أن مسؤولين سودانيين وبرلمانيين أكدوا التزام الخرطوم بالمطالب الفلسطينية التي ترهن التطبيع بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.