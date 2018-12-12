إصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في القدس

ذكر موقع “والا” العبري أن إسرائيليين اثنين أصيبا في عملية طعن، وقعت في منطقة “بيت شميس” بمدينة القدس.

ووفقًا للموقع العبري، فإن حالة أحد المصابين متوسطة والآخر طفيفة، فيما لاذ منفذ العملية بالفرار، ولم تتمكن القوات الإسرائيلية من الإمساك به.

وبحسب الموقع، فإن الشرطة الإسرائيلية نصبت الحواجز وأغلقت الطرق؛ من أجل البحث عن منفذ العملية.

وشهدت الأيام الماضية تنفيذ عدد من عمليات الطعن والدهس، فيما لم تستطع قوات الجيش الإسرائيلي الإمساك بأي من منفذي العمليات.

وتفرض قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا على أكثر من منطقة بالضفة الغربية، وتعتقل بشكل يومي عشرات الفلسطينيين، بزعم البحث عن مطلوبين.