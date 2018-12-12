مصدر قضائي: الإفراج عن ناشر موقع “الوكيل” في الأردن‎

أفرج القضاء الأردني مساء اليوم الأربعاء بكفالة عن ناشر موقع الوكيل الإخباري, بعد يومين على توقيفه على خلفية نشر رسم اعتبر “مسيئًا” للسيد المسيح، وأثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقال مصدر قضائي أردني مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إن “مدعي عام عمان وافق اليوم على إخلاء سبيل الإعلامي محمد الوكيل ناشر موقع الوكيل، ومحررة الموقع الصحفية المتدربة غدير اربيحات بكفالة”.

وجاء الإفراح عن الوكيل بعد طلب تقدم به ثلاثة نواب هم طارق خوري ووصفي حداد وهيثم زيادين، إضافة إلى أن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن قدم مذكرة “تسامح ومحبة” لمدعي عام عمان؛ لنيل الإعلامي الأردني حريته.

وبحسب المصدر القضائي فقد “تم تسجيل أكثر من 200 شكوى ضد الوكيل من مواطنين أردنيين في محافظات عمان والسلط والكرك خلال الأيام الثلاثة الماضية”.

وكان مدعي عام عمان قد قرر الإثنين توقيف الوكيل واربيحات للتحقيق بتهمة “إثارة النعرات الطائفية، التي تتراوح عقوبتها في حال الإدانة بالسجن ما بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات”.

كما وُجهت لهما تهمتا “إهانة الشعور والمعتقد الديني” و”مخالفة قانون المطبوعات والنشر بالإساءة لأحد الأديان”.

وكان موقع “الوكيل الإخباري” قد نشر قبل أيام على صفحته لوحة العشاء الأخير للفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي، وتم التلاعب فيها بحيث يظهر الشيف التركي نصرت غوكشيه يقف خلف السيد المسيح، وهو يؤدي حركته الشهيرة برش الملح على العشاء المقدم أمام السيد المسيح.

وتظهر في الصورة أيضًا قدم أحد تلامذته وقد وشم على ساقه صورة لوجه المسيح.

وكان الوكيل، الذي يقدم برامج لعدة محطات إذاعية، قد رفع الصورة وقدم اعتذارًا مسجلًا عن الصورة المنشورة، مشيرًا إلى أن إحدى المحررات المتدربات وقعت في “خطأ” غير مقصود عبر نشر هذه الصورة، وذلك قبل استدعائه من قبل وحدة “الجرائم الإلكترونية” في الأمن العام.