توالي اقتحامات الجيش الإسرائيلي.. تحطيم ممتلكات جامعة القدس (صور)

اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب مدينة القدس، وقامت بتحطيم أبوابها وممتلكاتها وصادرت بعض محتوياتها.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عددًا من الجنود الإسرائيليين اقتحموا مقر الجامعة، وخرّبوا مقتنياتها وكسّروا جزءًا من أثاثها، ودخلوا إلى مقرات الكتل الطلابية وقاموا بتفتيشها، ومصادرة العديد من الأدوات داخلها.

وأضافت المصادر، أن مواجهات وقعت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام الجامعة.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وخاصة منظمة “اليونسكو“، إلى ضرورة حماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

وأدانت الوزارة في بيان صدر عنها، اقتحام الاحتلال للجامعة وتدمير بواباتها والعبث في مكاتبها ومقراتها، ومصادرة كاميراتها، مؤكدة على أن إسرائيل تسعى إلى طرد الفلسطينيين من خلال “مخططات تهويدية تضيّق العيش عليهم، وخاصة في مدينة القدس المحتلة”.

ويأتي اقتحام جامعة القدس، عقب سلسلة اقتحامات شنها الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من المؤسسات والمقار الرسمية، منها مقر وكالة الأنباء الفلسطينية، ومؤسسات تابعة للسلطة.