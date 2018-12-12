محكمة عراقية تقضي بإعدام 6 مدانين بتفجير سوق شعبي

قضت محكمة عراقية، الأربعاء، بإعدام 6 أشخاص أدينوا بتفجير شاحنة مفخخة في العام 2015، داخل سوق بمحافظة ديالى شرقي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 115 وإصابة 170.

وقال بيان صدر اليوم عن مجلس القضاء الأعلى الذي يدير شؤون القضاء في العراق، إن “محكمة جنايات ديالى نظرت في قضية 6 مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوق ناحية بني سعد في المحافظة، بواسطة عجلة حمل كبيرة نوع كنتر مفخخة، والذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين بين شهيد وجريح”.

وأضاف أن “المدانين ينتمون للتنظيمات الإرهابية، ونفذوا العديد من العمليات الإجرامية في المحافظة منها تفجير ناحية بني سعد خلال العام 2015”. لافتًا إلى أن “المحكمة قضت بإعدام المدانين الستة، وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب”.

والحكم الصادر أوّلي قابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.

وقبل أكثر من 3 سنوات، وقع التفجير داخل سوق شعبي مكتظ بالناس ممن تدفقوا عليه لشراء حاجيات العيد، في مركز ناحية بني سعد ذات الأغلبية الشيعية بمحافظة ديالى؛ ما خلَّف 115 قتيلًا و170 جريحًا.

ولاحقًا، أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم؛ إذ كان التنظيم يسيطر آنذاك، على أجزاء من محافظة ديالى، فضلًا عن مساحات شاسعة شمالي البلاد وغربها.