العثور على 7 مقابر جماعية في البوكمال السورية ‎

عثر الجيش السوري على سبع مقابر جماعية تضم مئات الجثث في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور في شرق البلاد والحدودية مع العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الثلاثاء.

وقالت “سانا”: “عثرت الجهات المختصة على سبع مقابر جماعية تضم المئات من الجثامين لأشخاص مجهولي الهوية في منطقة البوكمال”، التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، في ريف دير الزور الشرقي.

واتهمت الوكالة تنظيم “داعش” بـ”إعدام” هؤلاء الأشخاص خلال فترة سيطرته على المنطقة.

وتمكَّنت فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري حتى الآن من “انتشال 101 جثمان تبدو على معظمها آثار تعذيب وتنكيل قبل الإعدام”، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن “العمل جارٍ لانتشال المزيد من الجثث”.

ونشرت الوكالة شريط فيديو ظهر فيه عدد من العاملين بلباس أبيض اللون ويضعون أقنعة وقفازات سوداء طويلة، وهم يعملون على انتشال جثث موضوعة في أكياس بلاستيكية سوداء من حفر إلى جانب منطقة زراعية، قبل نقلها إلى أكياس بيضاء ووضعها جانبًا.

وأوضح أحد العسكريين في المنطقة أنه “أثناء التمشيط والتفتيش أعلمنا أحد المدنيين بوجود مقبرة جماعية في الحزام الأخضر التي يبعد عن مدينة البوكمال نحو كيلومترين”.

وأشار إلى أنه بعد الكشف “تبيَّن وجود طلق ناري في الرأس في غالبية الجثث، كما أن الأيادي كانت مكبلة”.

وفي أواخر العام 2017، وإثر عملية عسكرية واسعة بدعم جوي روسي استعاد الجيش السوري تدريجيًّا من تنظيم “داعش” كامل الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور، والتي تتضمن مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وعثر الجيش السوري مرات عدة على مقابر جماعية في مناطق كانت خاضعة لسيطرة “داعش”، أبرزها في محافظة دير الزور وفي ريف الرقة الغربي المحاذي لها.

وكان تنظيم “داعش” يغذي الشعور بالرعب في مناطق سيطرته من خلال إعدامات وحشية وعقوبات يطبقها على كل من يخالف أحكامه أو يعارضه، من قطع الأطراف إلى القتل شنقًا أو صلبًا، وبإطلاق الرصاص أو بالرجم أو حتى قطع الرأس.

في مدينة الرقة، معقل التنظيم سابقًا، جرى انتشال مئات الجثث من مقابر جماعية ومن تحت الأنقاض غالبيتهم لمدنيين قتلوا خلال المعارك والقصف على المدينة قبل طرد الجهاديين منها العام الماضي على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وعلى وقع عمليات عسكرية عدة، خسر التنظيم المتطرّف خلال العامين الماضيين غالبية المناطق التي أعلن منها “الخلافة الإسلامية” في سوريا والعراق في 2014. ولم يعد يسيطر سوى على جيوب متفرقة في سوريا.