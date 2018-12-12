آلاف اليهود المغاربة يحجون إلى قرية نائية للصلاة في ضريح أحد أجدادهم (صور)

يحج عدد هائل من اليهود الحاملين للجنسية المغربية أو المنحدرين من المغرب، إلى قرية نائية في جنوب المملكة المغربية تسمى “أغزو نبهمو”، بالقرب من مدينة تارودانت، حيث مدفن جد لهم توفي قبل قرنين.

و تعتبر الطائفة اليهودية مدفن “بن باروخ” ضريحًا لولي صالح، يحجون إليه لأداء الصلاة و التبرك و طلب الشفاء و الإنجاب.

ويقومون بإشعال الشموع لأرواح اليهود المدفونين بالضريح، ويتم ذبح الدجاج والأبقاروالخرفان.

ومن الزوار من يعود كل سنة لحضور الموسم الذي ينظم منذ 229 عامًا، مرافقين عائلاتهم وأطفالهم وأصدقاءهم، ويعتبرونها مناسبة مهمة لا يفوتونها، رغم أن أغلبهم يقيم في بلدان متفرقة من العالم، ويقدر عددهم بأزيد من 2000 زائر، أغلبهم من أحفاد الدفين حسب تصريحات أدلوا بها للصحافة المحلية.

ويعرف المغرب بتكرر حملات الحج هذه التي تسمى ب “مواسم الهيلولة” على مدار السنة، لوجود عدد كبير من الأضرحة اليهودية بمختلف المدن، مثل آسفي والناظور وتارودانت ووزان والصويرة ومراكش وفاس.