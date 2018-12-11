مسؤولون في السلطة الفلسطينية يطالبون حماس بطرد السفير القطري من غزة

قال مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية إن قطر تحاول إقامة دولة فلسطينية منفصلة في غزة مطالبين بطرد مبعوث الدوحة لغزة محمد العمادي الذي أصبح بمثابة قائد لقطاع غزة أو “المفوض السامي الجديد”، على حد قولهم.

ونقلت صحيفة “معاريف” عن أحد كبار مستشاري الرئيس محمود عباس قوله :” قطر تسعى لإقامة دولة فلسطينية منفصلة في قطاع غزة كجزء من إسرائيل وأمريكا لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني”، لافتًا إلى أن الإجراءات القطرية في غزة تمهد الطريق لتنفيذ صفقة القرن”

ووفقًا لمعاريف فقد دعا مسؤول في منظمة التحرير قطر إلى إعادة النظر في” السياسة الضارة وغير المقبولة “. وأضاف: “إذا كانت قطر قلقة من فلسطين، وتريد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأنها لا تحتاج للتدخل في هذه الحالة، فسياسة منظمة التحرير الفلسطينية هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي حزب سياسي”.

وتابع قوله :”هذا التدخل يخول حماس ويشجعها على تأجيل الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية، كما يشجع حماس على أن تكون جزءًا من صفقة القرن “.

وبحسب “معاريف” فقد قال مسؤول كبير آخر “تحتاج قيادة حماس لطرد هذا القائد العسكري، وأصبح كبير مفاوضي حماس مع إسرائيل”.

كما هاجم حماس بسبب “صمتها” فيما يتعلق بالمطار المقترح، بالقول “هذا الصمت يثبت أن المطار فكرة غير مقبولة بالنسبة لحماس، المطلوب من حركة حماس أن تطلب منه مغادرة قطاع غزة فورًا وعدم العودة”.