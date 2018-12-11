الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قبة الصخرة ووزارة المالية الفلسطينية (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، وزارة المالية الفلسطينية واعتقلت أحد العاملين فيها، خلال حملة بحي المصايف في مدينة رام الله.

كما شهد محيط وزارة المالية تواجدًا لعدد من آليات الاحتلال، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الوزارة واحتجزت العاملين فيها، وصادرت تسجيلات لكاميرات المراقبة الخاصة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين أطلقوا قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة.

وشهد محيط وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” تواجدًا لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وعشرات جنود الاحتلال، حيث شرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت عناصر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسجد قبة الصخرة المشرّفة في مدينة القدس، ضمن سلسلة اقتحامات متكررة لمدينة القدس ومساجدها.

وقالت مصادر محلية فلسطينية: إن عناصر الاحتلال قامت بتفتيش المسجد بشكل دقيق، ومنعت موظفيه وحرّاسه من مغادرته.

في السياق ذاته، أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص، خلال مواجهات عنيفة اندلعت، اليوم، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، كما ألقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية ومدينة القدس اقتحامات متكررة بشكل يومي، وإغلاق طرق ونصب حواجز، من قبل الجيش الإسرائيلي، بزعم البحث عن مطلوبين لإسرائيل.

وحذّرت الرئاسة الفلسطينية، أمس الإثنين، من اتخاذ قرارات “مصيرية”، في حال استمرت الاقتحامات الإسرائيلية لمدن وبلدات الضفة الغربية بهذه الطريقة.