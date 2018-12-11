إعادة مسجد للوقف السني في نينوى عقب استيلاء الحشد الشعبي عليه

أعلن النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، الثلاثاء، عن إخراج ميليشيات الحشد الشعبي من مسجد الأرقم بحي المثنى، بعد أن استولت عليه أخيرًا.

وقال الجبوري في تغريدة له، “نشكر القائد العام ورئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد عمليات نينوى، على إخراج القوة المسلحة وإعادة المسجد للوقف السني في الموصل”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان مدير الوقف السني في محافظة نينوى، أبو بكر كنعان، طالب المحافظ نوفل العاكوب، الاثنين، بالتدخل لإنهاء سيطرة مجموعة من الحشد الشعبي، على أحد المساجد التابعة للوقف.

وقال كنعان، في رسالة وجهها إلى العاكوب، الأحد، “في الوقت الذي نستعد فيه للاحتفال بتحرير الموصل، وإذ بقوة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، تقوم باقتحام مسجد الأرقم في حي المثنى، وتضع عليه لوحة بعنوان جامع الوحدة الإسلامية”.