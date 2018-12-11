عون: لبنان متمسك بقرار وقف العدائيات بين حزب الله وإسرائيل

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، “تمسك” لبنان بتطبيق القرار الأممي رقم 1701، الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.

موقف عون، جاء خلال لقائه قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل)، الجنرال ستيفانو دل كول، في قصر الرئاسة شرق بيروت؛ حيث بحث معه التطورات الأخيرة في الجنوب، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.

ووفق البيان، أكد عون لقائد يونيفيل “تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 انطلاقًا من حرصه على المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب”.

وأشار إلى أن لبنان ينتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية في موضوع الأنفاق التي تتولاها القيادتين اللبنانية والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه.

وتم نشر قوة “يونيفيل” عام 1978، ثم جرى توسيع مهمتها وزيادة عددها تطبيقًا للقرار الدولي رقم 1701 لعام 2006؛ إذ يبلغ عدد أفردها حاليا نحو 10 آلاف و500 جندي، من 40 دولة.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، بدء عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “درع الشمال” لتدمير ما تقول إنها أنفاق حفرها “حزب الله” أسفل حدودها مع لبنان.

والخميس، كلفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء ما قالت إنها “حملة تشنها ضد البلاد”.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية “أن القوات الإسرائيلية تستكمل أعمال الحفر والبحث عن أنفاق في الجهة المقابلة لـ(بوابة فاطمة) الحدودية ولجهة العبارة مقابل طريق عام كفركلا – قضاء مرجعيون (جنوب) في ظل انتشار واسع لعناصر من الجيش الإسرائيلي والآليات في محيط الأعمال”.

ولفتت إلى أنه “في المقابل يتابع الجيش اللبناني وقوات يونيفيل أعمال المراقبة”.