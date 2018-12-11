تقرير لقناة “الحرة” يُغضب ميليشيا عراقية.. ومطالب بإغلاق مكتبها

طالبت كتلة صادقون، التابعة لميليشيات “عصائب أهل الحق”، والتي يتزعمها قيس الخزعلي، المقرب من طهران، يوم الثلاثاء، بإغلاق مكتب قناة “الحرة” الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الكتلة في بيان صحافي إن “الإدارة الأمريكية لجأت إلى استخدام أدواتها الإعلامية المسمومة لتشويه صورة وإنجازات الحشد الشعبي”.

وأضاف البيان أن “قناة الحرة بثت تقريرًا إخباريًا تعمدت فيه الإساءة وتوجيه الاتهام العلني إلى الحشد الشعبي وحركة عصائب أهل الحق”.

وأوضح أن “التقرير تضمن بالصور ومقاطع الفيديو، إظهار هادي العامري، وقيس الخزعلي، أثناء تواجدهم في ساحات المواجهة مع تنظيم داعش في معارك التحرير أو أثناء حضور الاحتفالات الجماهيرية”.

وزعم أن القناة “أبعدت مجموعة من الإعلاميين العراقيين على أسس طائفية”.

وطالب البيان هيئة الإعلام والاتصالات، بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد هذه الانتهاكات”، على حد تعبيرها.

وقناة “الحرة” الأمريكية، هي قناة فضائية تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، وتمولها الحكومة الأمريكية، وبدأت البث في الـ14 من فبراير/ شباط 2004، ويصل بثها إلى 22 بلدًا في الشرق الأوسط.