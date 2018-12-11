تقرير: حزب الله سينظم تظاهرات قرب الحدود مع إسرائيل ردًّا على “درع الشمال”

حذَّرت مصادر عسكرية إسرائيلية من استعدادات يجريها تنظيم حزب الله اللبناني، لتنظيم تظاهرات على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، على غرار تلك التي ينظمها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ آذار/ مارس الماضي.

وشكلت تظاهرات غزذَة ورقة ضغط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية، كما تخللتها تحركات غير مسبوقة، عبر استخدام الطائرات الورقية والبالونات الحارقة والتي أرَّقت مستوطني جنوب إسرائيل.

ونقل تقرير لموقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عن المصادر العسكرية، أن “تحركات حزب الله بدأت بالفعل منذ أمس الاثنين، إذ استعان بمجموعات شيعية من سكان القرى والبلدات الواقعة جنوبي لبنان، لبدء المظاهرات”.

وأضافت المصادر أن “تقديرات داخل قيادة حزب الله تؤكد أنه قادر على حشد آلاف الشباب والفتيات والأطفال خاصة من الشيعة، لتنظيم التظاهرات قبالة الحدود الإسرائيلية، حيث تعمل قوات الجيش ضمن عملية درع الشمال التي أسفرت حتى الآن عن كشف نفقين هجوميين للمنظمة”، كما تقول إسرائيل.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي “يعمل داخل الحدود ولا يمكنه تجاوز الحدود اللبنانية، فيما سيعمل المتظاهرون في الجانب الآخر على عدم الاقتراب من حدود إسرائيل، بناء على توجيهات قيادة حزب الله، ومن ثم الحفاظ على مسافة لا تقل عن 20 مترًا بينهم وبين المناطق التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي على الجانب الآخر”.

وقالت المصادر إن “ثمة اتصالات جارية حاليًّا بين حزب الله وبين الجيش اللبناني، على أساس أن تجري التظاهرات في إطار حماية الأخير”.

وأكدت أن “نشطاء من حزب الله يتواجدون على الأرض لدراسة الموقف، وأن التظاهرات في الغالب ستبدأ في قرية ميس الجبل إحدى قرى قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، إذ تمَّ اختيار الموقع لأنه لا يوجد هناك سياج حدودي يمنع التسلل من لبنان إلى إسرائيل”.

وأطلق الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري، عملية “درع الشمال” للقضاء على “أنفاق هجوم عابرة للحدود” بين لبنان وإسرائيل.