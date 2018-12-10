وفد إسرائيلي يناقش في موسكو “درع الشمال” على حدود لبنان

يتوجه وفد من الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى روسيا لمناقشة عملية “درع الشمال” على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “جيروزليم بوست”، إن رئيس إدارة العمليات الميجور جنرال اهارون هاليفي سوف يترأس الوفد.

وخلال زيارة الوفد، والتي تستغرق يومًا واحدًا، يجتمع أعضاء الوفد مع نظرائهم الروس من أجل عرض المستجدات بشأن عملية “درع الشمال” وغيرها من القضايا.

وتأتي زيارة الوفد لروسيا، في أعقاب اتصال هاتفي جرى السبت، بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال الاتصال الهاتفي، استعرض نتنياهو عملية “درع الشمال” مع بوتين.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “درع الشمال “للقضاء على “أنفاق هجوم عابرة للحدود”، بين لبنان وإسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف نفقين لحزب الله.

والخميس، كلفت وزارة الخارجية اللبنانية، مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء ما قالت إنها “حملة تشنها ضد البلاد”.