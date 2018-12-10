محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فلسطينية 30 شهرًا

أصدرت محكمة إسرائيلية، الإثنين، حكمًا بالسجن 30 شهرًا، وغرامة مالية، بحق معتقلة فلسطينية؛ بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر عنه، إن “محكمة عوفر العسكرية وسط الضفة الغربية، أصدرت حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرًا، بحق المعتقلة إسراء سميح جابر 19عامًا، وغرامة مالية قيمتها 2000 شيكل”، أو ما يعادل 540 دولارًا .

وتتهم السلطات الإسرائيلية جابر، التي اعتقلت بتاريخ 11 شباط/ فبراير 2017، بحيازة سكين ومحاولة تنفيذ عملية طعن إسرائيليين.

ووفق إحصائيات رسمية، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 6 آلاف معتقل، بينهم 270 طفلًا، و52 معتقلة.