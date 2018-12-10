الأردن ..توقيف الإعلامي محمد الوكيل بسبب صورة مسيئة للسيد المسيح

أوقفت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، ناشر موقع “الوكيل” المحلي الإعلامي محمد الوكيل، على خلفية شكوى حول نشر صورة على صفحة الموقع في “فيسبوك”، اعتبرت مسيئة للسيد المسيح.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مدَّعي عام العاصمة عمان قرَّر -أيضًا- توقيف محرّرة الأخبار التي قامت بنشر الصورة.

جاء ذلك بعد أن أثار نشر الصورة موجة من الاحتجاج والجدل.

ورأى البعض في نشر الصورة محاولة لإلهاء الشارع عن دعوات الاحتجاج على الممارسات الحكومية لا سيما إقرار قانون ضريبة الدخل.

وكان موقع “الوكيل” الإخباري نشر السبت، صورة تتضمن رسمة العشاء الأخير للسيد المسيح وبجانبها صورة للشيف التركي المشهور بطريقته برش الملح على الطعام، إضافة إلى وسم صورة السيد المسيح على قدم أحد الحضور في الصورة.

من جانبه، حذف الموقع المحلي، الصورة ونشر بيان اعتذار، أكد فيه أن ما حصل كان خطأً من أحد العاملين في الموقع، وأنه قد تم اتخاذ الإجراء الإداري الذي يستحقه.

لا نقبل ما قام به موقع الوكيل الاخباري من اهانة لمشاعر النصارى عندما نشر صورة العشاء الاخير وبه تشويه واهانة للسيد المسيح عيسى عليه السلام عندما وضعت صورته غلى قدم احدهم ويجب محاسبة المسؤل عن نشر تلك الصورة pic.twitter.com/ZpCnYePgFe — عبدالباسط العمري (@abdalbaset714) December 8, 2018

ويأتي المنشور المثير للجدل، بالتزامن مع احتفال المسيحيين بالأعياد المجيدة، وكذلك حراك شعبي احتجاجي على غلاء المعيشة وعلى السياسات الحكومية، التي يتهمها الحراكيون بالاعتماد على جيوب المواطنين لسد العجز المتأتي من الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة.