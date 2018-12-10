السبسي يعفو عن القيادي في “نداء تونس” برهان بسيّس

أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الاثنين، عفوًا خاصًّا عن القيادي في حزب “نداء تونس“، برهان بسيّس، بإسقاط مدة السجن المتبقية له، في اتهامات بإساءة استخدام وظيفته.

وجاء العفو الرئاسي عن بسيس، بمناسبة الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحسب فراس قفراش المستشار الإعلامي للسبسي.

وقال قفراش عبر تدوينة على الفيسبوك: “في الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الرئيس الباجي قايد السبسي يُمضي على أمر منح العفو الخاص بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به على السيد برهان بسيّس ” .

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض عل بسيس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إذ حكم عليه بالسجن مدة عامين، إضافة إلى كفالة مالية بقيمة 300 ألف دينار تونسي، بتهمة “استغلال وظيفته العمومية من أجل تحقيق فائدة لنفسه والإضرار بالإدارة”، فيما عرف بقضية “صوتيتال”.

و”صوتيتال”، هي اختصار للشركة التونسية للمقاولات السلكية، متورط فيها بسيس، ووزير الاتصال الأسبق أسامة الرمضاني.

الجدير بالذّكر، أن قضيّة برهان بسيّس، أثارت جدلًا واسعًا في تونس، بعد أن اعتبرها قياديو حركة “نداء تونس”، تصفية حسابات شخصية .