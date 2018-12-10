إثر اعترافات شرطي كويتي.. بغداد تطالب بإيضاحات حول إعدام 50 عراقيًا عام 1991 (فيديو)

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، إنها سلّمت السفير الكويتي لدى بغداد، سالم غصاب، مذكرة استيضاح بشأن معلومات تم تداولها مؤخرًا حول إعدام 50 عراقيًا، إبان الغزو العراقي للكويت عام 1991.

وذكر بيان صدر عن الخارجية العراقية، تلقى”إرم نيوز” نسخة منه، أن “رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية، السفير أحمد نايف الدليمي، سلّم السفير الكويتي في بغداد، سالم غصاب، مذكرة للاستيضاح حول ما تم تداوله من معلومات بشأن مقتل 50 عراقيًا في الكويت“.

وأضاف بيان الخارجية، أن “القتلى الـ50 يعتقد بأنهم عراقيون مقيمون في دولة الكويت، وذلك بحسب مقطع مرئي لشرطي في وزارة الداخلية الكويتية، ظهر على إحدى القنوات التلفزيونية الكويتية”.

وتحدث الشرطي المشار إليه عن تفاصيل عملية مقتل العراقيين على يد عناصر من قوى الأمن الكويتي، قائلًا: إن “القتلى في الحقيقة أبرياء”؛ وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.