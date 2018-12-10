عبد المهدي: لن نسمح بأن يكون العراق مصدرًا للاعتداء على دول أخرى (فيديو)

أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الاثنين، أنه لن يسمح بأن يكون العراق مقرًّا أو ممرًّا للإرهاب، ومصدرًا للاعتداء على دول أخرى.

وقال عبد المهدي، في كلمة له بمقر وزارة الدفاع العراقية، بمناسبة يوم “النصر العراقي”، وهي الذكرى الأولى لتحرير العراق من تنظيم “داعش”، إن “النصر النهائي الذي نصبو إليه، هو تحقيق الرفاه لشعبنا والقضاء على الفساد، وإن الفساد وجه آخر من أوجه الخراب والإرهاب”

وذكر رئيس الحكومة أن “عودة النازحين وإعمار مدنهم، هدف سنعمل على تحقيقه كما سنقدم الخدمات وفرص العمل للمحافظات التي أسهمت بتحقيق النصر”، مضيفًا “نحن مصممون على أن المواطنة هي المعيار ونحن عازمون على النهوض ببلادنا”.

ويحيي العراقيون، الاثنين، الذكرى الأولى لإعلان انتهاء الحرب والانتصار على تنظيم داعش، بعد معارك عنيفة استمرت عامين في محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالي.

وكان القائد السابق للقوات المسلحة رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي، أعلن في العاشر من كانون الأول 2017، تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم داعش بعد انتهاء جميع المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم.