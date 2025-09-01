وزيرة: الاعتراف بدولة فلسطينية "ليس رمزيا"

أكدت وزيرة الخارجية في السلطة الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، الاثنين، من روما، أن الاعتراف بدولة فلسطينية "ليس رمزيا"، لأنه يمنح "تطلعا نحو المستقبل".

وقالت أمام الصحافيين بعد اجتماعها بوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني "ناقشنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأشرت بشكل واضح إلى أن هذا الاعتراف ليس رمزيا. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمنحنا تطلعا نحو المستقبل".

وأوضحت "أنه يبين لنا التمسك بحل الدولتين الذي تآكل منذ زمن. كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحل الوحيد هو الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل".

وترى الحكومة الإيطالية، من جانبها، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يمكن أن يتم قبل قيامها.

وقال تاياني "طالما ليس هناك دولة، فمن الصعب الاعتراف بها رسميا، نحن نعترف بالسلطة الوطنية الفلسطينية التي رحبنا بها بروح صداقة حقيقية".

وأضاف "قبل الاعتراف بها رسميا، يجب إنشاء الدولة الفلسطينية، وإلا سيكون الأمر عابرا ولن يحقق أي تأثير. نحن نسعى للحصول على نتائج ملموسة".

في نهاية تموز/يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر بين 9 و23 أيلول/سبتمبر في نيويورك.

وفي أعقاب ذلك، دعت أكثر من 10 دول غربية دولا أخرى حول العالم إلى أن تحذو حذوها.