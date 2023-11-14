خبير عراقي لـ"إرم نيوز": استهداف إسرائيل عبر خرق أجواء دول الجوار كارثي

حذر خبير سياسي عراقي من أن قيام بعض الفصائل العراقية بعمليات قصف نحو إسرائيل من خلال خرق أجواء بعض دول الجوار سيسبب مشاكل سياسية وأمنية لبغداد مع تلك الدول.

وكانت ميليشيا النجباء، إحدى أبرز الفصائل المدعومة من إيران في العراق، قصفت منطقة إيلات في إسرائيل عبر الأجواء الأردنية، بحسب ما أعلنه زعيم الميليشيا أكرم الكعبي.

وقال الكعبي، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت مستعمرة إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة فأصابت هدفها".

وأكد الخبير في الشأن السياسي والأمني أحمد الشريفي، لـ"إرم نيوز"، أن "قيام بعض الفصائل العراقية بعمليات قصف نحو إسرائيل من خلال خرق أجواء بعض دول الجوار، سوف يسبب مشاكل سياسية وأمنية لبغداد مع تلك الدول".

وبيّن الشريفي أن "إعلان الفصائل العراقية بشكل رسمي وعلني قصف أهداف إسرائيلية ربما يدفع إسرائيل إلى الرد على تلك الفصائل عسكرياً، وهذا أيضا ربما يدخل العراق في الكثير من المشاكل والأزمات الأمنية"، متوقعا "أيامًا تصعيدية على المستوى الأمني والعسكري في العراق خلال الأيام المقبلة".