إصابة 5 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في غزة

أصيب خمسة جنود إسرائيليين، مساء الثلاثاء، بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت منصات إخبارية إسرائيلية غير خاضعة لرقابة الجيش الإسرائيلي.

وبحسب منصة "حدشوت للو تسنزورا"، أصيب خمسة جنود إسرائيليين، اثنان منهم في حالة خطيرة، بعد استهداف عبوة ناسفة حفارًا هندسيًا كان يعمل شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وأشارت إلى أن مروحيات إسرائيلية نقلت الجنود الإسرائيليين المصابين جراء الحادث إلى مستشفيات في إسرائيل.

ووقع الانفجار قرب موقع عملية استهدفت قوة إسرائيلية في المنطقة ذاتها، أمس الاثنين، وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة عدد من الجنود.

وتشهد المنطقة التي وقعت فيها العملية قصفًا إسرائيليًا بالمدفعية والصواريخ، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف وإقامة منشآت هندسية بعد إعلان الجيش إقامة محور جديد يفصل مناطق شرق خان يونس عن وسطها وجنوبها.