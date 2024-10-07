في ذكرى 7 أكتوبر.. مقتل المسنّ الفلسطيني الشهير "الشيخ أبوهليل" (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الاثنين، بمقتل مسنّ فلسطيني "شهير" يبلغ من العمر 66 عاماً، بعد تعرضه للاعتداء على يد جنود إسرائيليين خلال اقتحام منزله مع ساعات الفجر الأولى، في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر أمني قوله إن "الشيخ زياد أبو هليل استشهد بعد تعرضه لاعتداء عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام منزله في بلدة دورا جنوب الخليل".

وذكرت المصادر أن "قوات الاحتلال اقتحمت منزل أبوهليل واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ونقل إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه".

و"الشيخ أبو هليل هو شخصية عشائرية مناضلة معروفة في مقارعة الاحتلال وتعرض للإصابة عشرات المرات في مناسبات مختلفة، وقد أثار خبر استشهاده حالة من الغضب بين الأهالي، وفق "وفا".

وظهر الشيخ زياد أبو هليل المسالمة في العديد من المقاطع والصور على مدار السنوات الماضية، خلال تحديه للجنود الإسرائيليين خلال العديد من الفعاليات الاحتجاجية والتضامنية، في الضفة الغربية.

ويعرف الشيخ أبوهليل في الأوساط الفلسطينية بأنه صاحب كلمة "بهمّش" الشهيرة، وتعني (لا مشكلة) أو (عادي)، التي قالها في مقطع شهير رداً على ضابط إسرائيلي حذّره خلال تظاهرة في الخليل.

وكان الضابط يحاول ثني الشيخ أبوهليل عن المشاركة في التظاهرة ضد الجيش الإسرائيلي الذي كان يتعرض لإلقاء الحجارة من جانب الشبان والمراهقين الفلسطينيين، إلا أنه رفض الامتثال لأوامره.

وحذّر الجندي الإسرائيلي أبوهليل من أنه قد يتعرض للإصابة جراء الحجارة التي يرشقها الشبان الفلسطينيون ليرد عليه قائلاً إنهم سيقدمون له "تفاحاً وموزاً" وعلى الجنود سيلقون حجارة وكنادر (أحذية).

وعاود الجندي محاولته لحث المسن الفلسطيني على مغادرة المكان قائلاً له إنه سيتعرض للحجارة بعد قليل، ليصر أبوهليل على عدم الامتثال له ملقياً كلمته الشهيرة "بهمش" والتي تعني أنه لا يكترث لذلك.

وتزامن اقتحام بلدة "دورا" في الخليل مع اقتحامات واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث اقتحمت بلدات تل وبيتا وبورين في محافظة نابلس.

ووشددت القوات الإسرائيلية حصارها على مدينة نابلس من خلال إغلاقها بعدد من الحواجز العسكرية وتشديد الإجراءات على حواجز أخرى في محيط المدينة، وفق "وفا".