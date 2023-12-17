الفوسفور الأبيض.. سلاح إسرائيلي حارق يحوّل غزة إلى رماد
كثرت القصص المأساوية جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لحي الدرج والتفاح ومراكز الإيواء فيها، بِوابل من قنابل الفوسفور الأبيض، الذي يلتصق بالجلد ويخترق العظام؛ إذ أدى ذلك لسقوط العشرات بين قتيلٍ وجريح مصابين بحروق شديدة.
وقال المواطن الفلسطيني سليمان أيوب وهو شاهد عيان: "كنّا في أجواء إلى حد ما هادئة حتى فوجئنا بقصف مدفعي عنيف على البيوت والأحياء السكنية، إلى جانب تساقط قطع من الفوسفور الأبيض الحارق والسام جدًّا؛ ما سبب الذعر والخوف بين صفوف سكان الحي والنازحين في مراكز الإيواء".
وأضاف أيوب لـ"إرم نيوز": "كنّا قد تنبّهنا سابقًا إلى أن الفوسفور الأبيض لا يتم إطفاؤه إلا بكميات كبيرة من الرمال الجافة، فبدأنا نحن ومجموعة من الشبّان بتعبئة دلاء من الرمل، والبدء في عملية إخماد مفعول قنابل الفوسفور الأبيض الحارقة؛ كان المشهد غاية في السوء، الجميع يركض ويصرخ، وعربات الأحصنة والحمير تقلّ عشرات الجرحى".
حروق واختناق
وأكمل: "لم يكن باستطاعتنا إطفاء كافة تلك القنابل، نظرًا لكثافتها وكثرتها واتساع البقعة الجغرافية التي غطّتها تلك القنابل؛ ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين والنازحين إما بحروق شديدة نظرًا لإصابتهم بشكلٍ مباشر، أو الاختناق بسبب استنشاق كميات كبيرة من الغاز السام الذي سبّب عشرات حالات الإغماء".
أسلحة محرمة
ومن جهته، قال نائب رئيس المستشفى المعمداني الدكتور فادي دياب: "استقبلنا عشرات الجرحى القادمين من حي الدرج والتفاح جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل لهما بالقذائف، حيث امتلأ قسم الاستقبال والطوارئ عن آخره بالجرحى المصابين بجراح خطيرة وبحاجة إلى تدخلات جراحية عاجلة".
وأضاف دياب لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي يستخدم الأسلحة المحرّمة دوليًا مثل الفوسفور الأبيض الحارق والسام في استهداف المدنيين؛ الأمر الذي أدى لوصول عدة حالات مصابة بحروق شديدة الخطورة في جميع أنحاء الجسد يصعب التعامل معها، في ظل الحصار المفروض على القطاع الصحي، ونقص الإمكانيات الطبية".
نفاد المستلزمات الطبية
وأشار المسؤول الطبي إلى أن "إمكانات المستشفى الأهلي العربي لم تعد تسمح باستقبال أي جرحى جدد، في ظل تكدّس أعداد الجرحى، حي وصل إلى انتظار الجرحى أصحاب الإصابات الخطيرة عدة أيام حتى يحين دورهم في غرف العمليات، والمستشفى بشكلٍ عام غير مجهز لاستقبال هذا الكم الهائل من المصابين، لاسيما مع نفاد في المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية".
وطالب نائب مدير المستشفى الجهات الأممية والمؤسسات الدولية، بضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع الصحي، لاسيما مستشفيات شمال وادي غزة، وإرسال فرق طبية للمساعدة في إجراء العمليات والتدخلات الجراحية بسبب النقص الحاد في الكادر الطبي القادر على التعامل مع كل هذه الحالات.