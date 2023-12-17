الفوسفور الأبيض.. سلاح إسرائيلي حارق يحوّل غزة إلى رماد

كثرت القصص المأساوية جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لحي الدرج والتفاح ومراكز الإيواء فيها، بِوابل من قنابل الفوسفور الأبيض، الذي يلتصق بالجلد ويخترق العظام؛ إذ أدى ذلك لسقوط العشرات بين قتيلٍ وجريح مصابين بحروق شديدة.

وقال المواطن الفلسطيني سليمان أيوب وهو شاهد عيان: "كنّا في أجواء إلى حد ما هادئة حتى فوجئنا بقصف مدفعي عنيف على البيوت والأحياء السكنية، إلى جانب تساقط قطع من الفوسفور الأبيض الحارق والسام جدًّا؛ ما سبب الذعر والخوف بين صفوف سكان الحي والنازحين في مراكز الإيواء".