الجيش الإسرائيلي يقتل الطفلة "دينا".. مرتين‎

استهدف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مبنى التحرير في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس بقذيفة مدفعية مما أدى إلى مقتل الطفلة دينا أبو محسن والتي كانت تتلقى العلاج جرّاء إصابتها في وقتٍ سابق جرّاء قصف اسرائيلي لمنزلها أسفر عن مقتل جميع أفراد عائلتها.

يقول محمد أبو محسن عم الطفلة: "لقد قتل الجيش الإسرائيلي دينا مرتين، مرة عندما قتل والدها ووالدتها وأخويها وبترت ساقها وتركها برفقة شقيقين ناجيين يصارعون الحياة، ومرة عندما لم يكتفِ بذلك وقرر أن يقتلها كشاهد أخير على عملية الإبادة الجماعية".

وأضاف أبو محسن في حديثه لـ"إرم نيوز": "انفطر قلبي عندما سمعت خبر مقتل ابنة أخي دينا، لم نتمالك أنفسنا وعمّ البكاء والصراخ أرجاء البيت جرّاء هذه الفاجعة والجريمة البشعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق عائلة مدنية من الأبرياء العزل."