الجيش الإسرائيلي يقتل الطفلة "دينا".. مرتين
استهدف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مبنى التحرير في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس بقذيفة مدفعية مما أدى إلى مقتل الطفلة دينا أبو محسن والتي كانت تتلقى العلاج جرّاء إصابتها في وقتٍ سابق جرّاء قصف اسرائيلي لمنزلها أسفر عن مقتل جميع أفراد عائلتها.
يقول محمد أبو محسن عم الطفلة: "لقد قتل الجيش الإسرائيلي دينا مرتين، مرة عندما قتل والدها ووالدتها وأخويها وبترت ساقها وتركها برفقة شقيقين ناجيين يصارعون الحياة، ومرة عندما لم يكتفِ بذلك وقرر أن يقتلها كشاهد أخير على عملية الإبادة الجماعية".
وأضاف أبو محسن في حديثه لـ"إرم نيوز": "انفطر قلبي عندما سمعت خبر مقتل ابنة أخي دينا، لم نتمالك أنفسنا وعمّ البكاء والصراخ أرجاء البيت جرّاء هذه الفاجعة والجريمة البشعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق عائلة مدنية من الأبرياء العزل."
وأكمل "عندما تم قصف منزل أخي في مدينة خانيونس وجدنا المنزل مقلوبًا رأسًا على عقب وكل شيء بداخله مدمر، أيقنت أن جميع أفراد العائلة قد قتلوا، وعندما بدأنا بإخراج الجثامين فوجئنا بابنة أخي دينا وهي تحت الأنقاض تتألم ويكاد صوتها ينقطع من شدة الألم حيث كانت ساقها عالقة تحت كومة ضخمة من الباطون المسلح التي هشمتها وأدت إلى بترها".
وزاد أبو محسن: أخرجناها من تحت الركام برفقة اثنين من أشقائها الصغار وانطلقنا بهم إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج ولم نتركهم لحظة واحدة، في محاولة حثيثة لتعويض جزء يسير من دفء العائلة بعد الفاجعة التي تعرضوا لها.
وقال خلال حديثه "عندما رأيت دينا اليوم وهي مغطاة بالدماء جرّاء إصابتها بشظايا في جميع أنحاء جسدها، تمزّق قلبي وكاد نبضي أن يتوقف أمام كل هذا الألم الذي لا يستوعبه أي قلب يحمل ذرة رحمة."
مضيفًا "دفنتها بجانب عائلتها وأنا أنادي "أجتكو دينا، ما تحملت تبعد عنكو، ديروا بالكو عليها".