الدعم السريع تعلن عن مقتل 600 من الميليشيات الإسلامية في أم درمان

أعلنت قوات الدعم السريع عن تحقيق انتصار جديد وصفته بـ"المهم" أسفر عن مقتل 600 من عناصر قوات الحركة الإسلامية وميليشياتها في منطقة رهيد النوبة غربي أم درمان، الأربعاء.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على تيلغرام، إن "قواتها تمنكت من سحق المتحرك المعادي ومطاردة فلولهم الهاربة حتى تخوم مدينة أم درمان عقب معارك حاسمة".

وأضافت أن "هذا الانتصار النوعي جاء ضمن الخطط العسكرية المحكمة التي تنفذها قوات الدعم السريع، الرامية إلى توسيع نطاق الانفتاح العملياتي تمهيدًا للزحف نحو معاقل العدو ومراكز تمركز ميليشياته الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن "قوات الدعم السريع ألقت هزيمة ساحقة بجيش الحركة الإسلامية الإرهابية ومرتزقتها، مُكبدة العدو خسائر فادحة تجاوزت 600 قتيل، بينهم كبار القادة، فيما تم الاستيلاء على عدد من المركبات وكميات من الأسلحة والعتاد الحربي، التي يجري حصرها وتوثيقها حاليًا"

وقالت:"العشرات من مرتزقة العدو فرّوا تحت وطأة الضربات القوية، وما زالت العمليات مستمرة لملاحقة فلولهم المنهزمة".

وأكدت أن "المعارك قد دخلت مرحلة متقدمة من معارك الحسم ضد جيش الحركة الإسلامية الإرهابية، وأن القوات تتقدم بثبات وإصرار نحو استكمال تحرير الوطن وبناء السودان على أسس جديدة عادلة".