إسرائيل تعلن العثور على نفق جديد لحزب الله على الحدود اللبنانية (صور )

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه اكتشف نفقًا هجوميًا تابعًا لحزب الله على الحدود اللبنانية شمال فلسطين المحتلة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن “قوات الجيش العاملة على حدود لبنان عثرت على نفق هجومي ثانٍ عبر الحدود من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل”.

وأشار إلى أن “مسار النفق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي”، لافتًا إلى أنه لا يشكل تهديدًا على المنطقة.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اكتشاف النفق بالقول: “تعقيبي على اكتشاف نفق آخر على الحدود الشمالية، يواصل الجيش بمشاركة المؤسسة الأمنية العمل على الحدود الشمالية بنجاح باهر، نقضي على سلاح الأنفاق التابع لحزب الله بشكل ممنهج وحازم”.

وأضاف عبر حسابه على تويتر العملية: “لا تزال في بدايتها ويجب التحلي برباطة الجأش وبالصبر، سنواصل العمل حتى أتمام العملية”.

ويوم الثلاثاء الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف نفق هجومي لحزب الله اللبناني في منطقة قرية كفر كلا اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن بدء عملية “درع الشمال” لكشف وتحييد الأنفاق التي حفرها حزب الله اللبناني نحو الأراضي المحتلة، بتنفيذ القيادة الشمالية، وبمشاركة الاستخبارات والهندسة القتالية وإدارة تطوير الأسلحة والبنى التحتية، إذ تعمل ضمن العملية العسكرية لتحديد أنفاق حزب الله اللبناني.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد قال اليوم السبت، إنه منذ فترة قصيرة اشتبه جنود الجيش الإسرائيلي الذين يعملون عند الحدود الشمالية بثلاثة أشخاص، على ما يبدو أنهم نشطاء من الحزب اللبناني، حاولوا الاقتراب من منطقة عمل الجيش في الكشف عن الأنفاق تحت غطاء حالة الطقس السيئة، وقد أطلقت القوة النار نحوهم وهربوا من المكان، ويستمر الجيش في العمل كالمعتاد.