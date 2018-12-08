برلماني سوري يطالب بـ”عقوبات سورية” على فرنسا

طالب مسؤول سوري حكومة بلاده بفرض ما وصفها بـ”عقوبات” على فرنسا؛ ردًا على العقوبات التي فرضتها باريس على دمشق في العام 2011، إثر اندلاع الثورة السورية.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان السوري، فارس الشهابي، في منشور على “فيسبوك”، حكومة بلاده إلى “وضع رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس على لائحة العقوبات السورية”، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة باريس ضد الحكومة الفرنسية.



وهاجم الشهابي، وهو رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب، المواطنين السوريين الذين خرجوا قبل 7 سنوات ضد النظام السوري، واصفًا بلاده بـ”الدولة العظمى بصمودها ونصرها”.

وقال الشهابي في المنشور: “كما فعلت فرنسا بنا عام ٢٠١١ وعندما كان عدد النبيحة في شوارع حلب لا يتجاوز الخمسة آلاف إخونجي معظمهم من الحثالات المنبوذة في ريف إدلب.. يجب على حكومتنا وضع رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس على لائحة العقوبات السورية.. ما حدا أحسن من حدا ونحن بصمودنا ونصرنا دولة عظمى”.