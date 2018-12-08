تحالف الصدر يقدم مقترح “قانون التجنيد الإلزامي” إلى البرلمان العراقي

أعلن تحالف “سائرون”، المدعوم من قبل رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، تقديمه “قانون التجنيد الإلزامي” إلى البرلمان العراقي، بعد إلغاء الخدمة الإلزامية منذ عام 2003.

وقالت النائب عن التحالف “ايناس المكصوصي” في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان العراقي بمشاركة عدد من نواب التحالف “قدمنا مقترح قانون التجنيد الإلزامي المدني إلى هيئة رئاسة البرلمان كونه مفعلًا في أغلب الدول ومعمولًا به”، مبينة أن “العراق بحاجة إلى هذا القانون أكثر من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية”.

وأضافت المكصوصي، أن “القانون يدعو إلى تجنيد إلزامي للشباب من عمر 19 سنة وتشغيلهم في مؤسسات الدولة والشركات لمدة سنتين مع راتب”، لافتًا إلى أن “القانون سوف يساعد على القضاء على البطالة وتوجيه الشباب إلى العمل”.

وكانت الخدمة الإلزامية قد ألغيت عام 2003 بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي آنذاك بول برايمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.