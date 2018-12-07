أمريكا: روسيا تحاول إخفاء حقائق في سوريا عبر هجمات كيماوية “زائفة”

اتهمت الخارجية الأمريكية، روسيا، الجمعة، بمحاولة إخفاء حقائق في سوريا، عبر “افتعال” هجمات كيماوية واتهام المعارضة بتنفيذها.

جاء ذلك في بيان صادر عن نائب المتحدث باسم الوزارة، روبرت بالادينو، تعليقًا على مزاعم موسكو والنظام السوري بشأن شن المعارضة هجومًا كيماويًا شمال غربي حلب، في الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال بالادينو، إن واشنطن “ترفض بشدة هذه الرواية، ولديها معلومات موثوقة بشأن احتمال استخدام الغاز المسيل للدموع ضد مدنيين بحلب في ذلك اليوم، من قبل قوات موالية للنظام”.

وأضاف أن “روسيا والنظام يحاولان عبر هذه الادعاءات تقويض الهدنة في محافظة إدلب المجاورة”.

كما أعرب عن “قلق بلده إزاء سيطرة موالين لدمشق على موقع الهجوم المزعوم، ما يسمح لهم بتزييف عينات وتلويث الموقع قبل إجراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاتها فيه”.

وحذر بالادينو، في هذا الإطار، موسكو والنظام السوري من “العبث في الموقع، وحثهم على تأمين الحماية لمحققين مستقلين حتى يتسنى إظهار الحقيقة”.