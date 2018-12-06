لبنان يستعد لتقديم شكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

يعتزم لبنان تقديم شكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة؛ بسبب “الحملة التي تشنها ضده”.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان نقلته “الأناضول”، أن الوزير جبران باسيل “أعطى تعليماته إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة آمال مدللي، لتقديم شكوى ضد إسرائيل”.

وأضاف البيان أن الشكوى تأتي “في ظل ما تقوم به إسرائيل من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان، تمهيدًا لشن اعتداءات عليه”.

وأشار إلى أن “إسرائيل تعدت على شبكة الاتصالات، عبر خرق شبكة الهاتف اللبنانية، وإرسال رسائل مسجلة إلى أهالي بلدة كفر كلا، جنوبي لبنان، المدنيين الآمنين، تحذّرهم فيها من تفجيرات ستطال الأراضي اللبنانية وتعرض حياتهم للخطر”.

واعتبر البيان أن “هذا خرق جديد تقدم عليه إسرائيل غير آبهة بحرمة الناس، وخصوصيتهم، وتهديد مباشر لحياتهم، يضاف إلى خروقاتها بحرًا وجوًا وبرًا”.

وكانت إسرائيل أرسلت، عبر الهواتف النقالة، لسكان كفر كلا رسالة صوتية تقول: “سكان كفركلا.. حزب الله، يعرضكم للخطر بسبب حفر الأنفاق، وإنها معرضة للانفجار”.

وأضافت الرسالة: “كل من يتواجد بقرب هذه الأنفاق يعرض حياته للخطر”.

والثلاثاء الماضي، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: إن “قوات الجيش اكتشفت نفقًا خارقًا للسياج الأمني في منطقة جنوب كفر كلا”.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة “درع الشمال”؛ للكشف وتدمير أنفاق يقول إن “حزب الله” حفرها أسفل الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

وفي سياق متقل، كشف مصدر سياسي إسرائيلي كبير، أن إسرائيل “نفذت عشرات العمليات التي منعت حصول جماعة حزب الله اللبنانية على صواريخ دقيقة”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المصدر قوله إن “حزب الله لا يملك الآن سوى بضع صواريخ بعد تلك العمليات الإسرائيلية”.