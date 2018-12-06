رغم الأمطار الشديدة.. محتجون يجددون مطالبتهم برحيل الحكومة الأردنية (صور وفيديو)

شارك مئات الأردنيين، مساء الخميس، بوقفة احتجاجية في العاصمة عمان، طالبت برحيل الحكومة والبرلمان، وتصحيح “نهج” البلاد.

وشهدت الوقفة التي دعا لها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدافعًا بين الأمن الأردني ومحتجين حاولوا الوصول إلى مقر الحكومة، وسط العاصمة.

ولا تزال الوقفة مستمرة رغم الأمطار الغزيرة التي تشهدها عمّان، حيث أغلق المحتجون الشارع الرئيس المؤدي إلى مقر الحكومة.

وجاءت الفعالية بعد أسبوع من فعالية مماثلة حملت اسم “معناش”، للتنديد بإقرار قانون ضريبة الدخل المعدَّل والذي يوسّع الشرائح المشمولة بضريبة الدخل.

وقبل أيام نُشرت الصيغة النهائية للقانون المثير للجدل في الجريدة الرسمية المعدَّل، بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه ومصادقة الملك عليه.

وشارك آلاف المحتجين في أيار/مايو الماضي في مظاهرات حاشدة أمام مقر الحكومة السابقة، والتي رحلت بعد أيام من تلك الاحتجاجات التي جاءت بالحكومة الحالية برئاسة عمر الرزاز.

وتقول الحكومة إن حاجتها للاقتراض، ونيل ثقة صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، تحتم عليها فرض الضريبة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.