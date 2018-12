رغم الأمطار الشديدة.. محتجون يجددون مطالبتهم برحيل الحكومة الأردنية (صور وفيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . شارك مئات الأردنيين، مساء الخميس، بوقفة احتجاجية في العاصمة عمان، طالبت برحيل الحكومة والبرلمان، وتصحيح “نهج” البلاد. . وشهدت الوقفة التي دعا لها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدافعًا بين الأمن الأردني ومحتجين حاولوا الوصول إلى مقر الحكومة، وسط العاصمة. . . #إرم_نيوز #الأردن #الحكومة #الشرطة #احتجاجات #مظاهرات #الأمطار