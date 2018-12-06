قوة أمنية تقتحم جامعة في بغداد ورئاستها تناشد رئيس الوزراء العراقي

كشفت رئاسة جامعة التراث في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، عن اقتحام الجامعة من قبل قوة أمنية عراقية، فيما وجهت نداءً عاجلًا إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وذكرت رئاسة جامعة التراث، في بيان صحفي، أن “الجامعة تعرضت إلى اقتحام من قبل قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني، تم إرسالها من قبل أمين سر الجهاز حميد الشطري”، مضيفة أن “القوات المقتحمة وحسب ما تدعي، هجمت على مقر الجامعة البديل وقامت باعتقال وضرب عناصر الأمن الجامعية، وهي الآن تستولي على مقر الجامعة”.

ووجهت رئاسة جامعة التراث، بحسب البيان، “نداءً عاجلًا إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ لمعرفة تفاصيل هذا الحادث المرعب والمدمر للمسيرة العلمية والتربوية وأثناء الدوام الرسمي”.

من جانبه، نفى الجهاز الأمني الوطني، الأنباء التي تتحدث عن اقتحام البعض من عناصره لكلية التراث الجامعة في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز الأمني العراقي، في بيان، إن “ما نشر على بعض وسائل الإعلام حول استيلاء الأمن الوطني على كلية التراث الجامعة عار عن الصحة”، موضحًا أن “الأرض المشار إليها كانت تضم موقعًا للجهاز وتم الاتفاق مع المستثمر في وقت سابق على هدمه وإعادة بنائه”.

وبين أن “المستثمر أخل بالاتفاق؛ الأمر الذي استدعى التدخل لسحب العمل منه”، مؤكدًا أن “الجهاز بصدد رفع دعوى قضائية ضد المستثمر”.

وتعد كلية التراث الجامعة، من أول الكليات الخاصة العراقية، حيث أنشئت عام 1988.

وتقع كلية التراث الجامعة في منطقة المنصور في العاصمة العراقية بغداد، مقابل معرض بغداد الدولي في جانب الكرخ من العاصمة.