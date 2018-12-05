مسؤولة أممية: داعش نفذ عمليات إعدام في دير الزور السورية

قالت “ميشيل باشليه”، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن لديها تقارير عن أن “تنظيم داعش يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع مقاتلي المعارضة في محافظة دير الزور شرق سوريا”.

واضافت باشليه، بمؤتمر صحفي في جنيف، “لدينا أيضًا تقارير عن أن تنظيم داعش، يعدم من يعتقد أنهم يتعاونون مع قوات سوريا الديمقراطية أو أطراف أخرى في الصراع”، وتابعت بأن المدنيين يستخدمون “كرهائن وأوراق مساومة” في الصراع.

وعبرت المسؤولة الأممية، عن قلقها العميق على سبعة آلاف مدني، موضحة أنهم “محاصرون بين مقاتلي التنظيم الذين يمنعونهم من مغادرة دير الزور، وبين الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة”.