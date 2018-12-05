بعد 28 عامًا.. واشنطن تُعيد وجودها الدبلوماسي الدائم في الصومال

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إعادة “وجودها الدبلوماسي الدائم” في الصومال، بعد نحو 28 عامًا على إغلاق سفارتها في مقديشو في يناير/كانون الثاني 1991.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وقالت ناورت في بيانها إن “هذا الحدث التاريخي يعكس التقدم الذي أحرزه الصومال في السنوات الأخيرة، وهو خطوة أخرى نحو الأمام لإضفاء الطابع الرسمي على العمل الدبلوماسي الأمريكي بمقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفدرالية الصومالية عام 2013”.

وأضافت “عودتنا تظهر التزام الولايات المتحدة بالمزيد من تعزيز الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية”.

وذكرت كذلك أن “السفير دونالد ياماموتو وفريقه يتطلعان إلى العمل بنحو وثيق مع الشعب والحكومة الفدرالية الصومالية من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية القوية بالفعل”.

وكانت السفارة الأمريكية قد أُغلِقت وتم إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين خلال الحرب الأهلية في أوائل يناير/كانون الثاني 1991، جرّاء العنف وانهيار الحكومة المركزية الصومالية.

والبعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى الصومال كانت ملحقةً بالسفارة الأمريكية في العاصمة الكينية، نيروبي، لكن الدبلوماسي، دونالد ياماموتو، تولى للتو منصبه سفيرًا لبلاده في الصومال.