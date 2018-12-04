ماذا يفعل قاسم سليماني في جامع أم الطبول في بغداد؟

أظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وجود قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في جامع أم الطبول وسط بغداد، في ضيافة مفتي أهل السنة والجماعة المقرب من إيران الشيخ مهدي الصميدعي.

وتُظهر الصور وجود سليماني رفقة الصميدعي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في جامع أم الطبول بمنطقة اليرموك وسط بغداد، في ظهور هو الأول من نوعه لسليماني في العاصمة العراقية منذ أشهر.

والصيمدعي مقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومدعوم إيرانيًا، ويخوض صراعات خلف الكواليس لتسلم الوقف السني الذي يعنى بشؤون المساجد والهيئات الدينية للسنة في البلاد.

ويتبادل الصميدعي الزيارات مع المسؤولين الإيرانيين، وزار مؤخرًا إيران والتقى عددًا من القادة هناك، فيما يُعرف داخل العراق بأنه من “سنة المالكي”.

ولم يُعرف تاريخ التقاط الصور وزيارة سليماني والهدف منها.