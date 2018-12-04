وزير أردني أسبق: الحكومة جاءت بأعضاء لها من الشارع (فيديو)

انتقد وزير أردني أسبق، طريقة تعيين الوزراء في بلده، متهمًا الحكومة الحالية بأنها “جاءت بوزراء من الشارع”.

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبق، ممدوح العبادي، إن “هناك وزراء جاؤوا أمس من الشارع، وليس لديهم أي تاريخ أو خبرة تؤهلهم لشغل المنصب”.

وجاء انتقاد العبادي، في معرض دفاعه عن تعيين اثنين من أزواج بناته وزراء في الحكومات الأردنية.

وأضاف خلال برنامج تلفزيوني على قناة “المملكة” المحلية، أن “أحد أزواج بناته شغل منصب وكيل وزارة مدة 8 سنوات، والآخر شغل منصب سفير مدة 11 سنة”، متسائلًا: “ألا يحق لهم أن يصبحوا وزراء”.

يشار إلى أن مثنى غرايبة وزير الاتصالات الحالي في حكومة عمر الرزاز، يواجه انتقادات كثيرة منذ تعيينه في منصبه، على خلفية مشاركته في التظاهرات الشعبية التي شهدها الأردن إبان فترة الربيع العربي.

واحتج نواب في البرلمان أكثر من مرة، على وجود غرايبة في الحكومة، قائلين إنه “طالب بإسقاط النظام” إبان تلك المظاهرات.