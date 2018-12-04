السفارة السعودية في لبنان تنفي ادعاءات الوزير السابق وئام وهاب

نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان ادعاء الوزير اللبناني السابق وئام وهاب بأن دبلوماسيًا سعوديًا أبلغ فرع المعلومات بالتوجه إلى الجاهلية.

وقالت السفارة على حسابها في “تويتر” إنها “تؤكد أن الغايات الرخيصة من هذا الادعاء مكشوفة للجميع”، مشيرة إلى أن السفارة “تؤكد حرص المملكة الدائم على وحدة لبنان واستقراره”.

وكان وئام وهاب وهو حليف درزي لجماعة حزب الله الشيعية وتربطه علاقات وثيقة بدمشق محور التوتر السياسي المتصاعد خلال الأسبوع الماضي من خلال سلسلة من الهجمات الكلامية ضد رئيس الوزراء سعد الحريري.

وتقدم أنصار الحريري بشكوى قانونية رسمية ضده بعد انتشار مقطع مصور للسياسي الدرزي ظهر فيه وسط جمع، وهو يوجه إهانات يعتقد على نطاق واسع أنها موجهة إلى عائلة الحريري بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي قتل عام 2005.

وكانت الشرطة توجهت مساء السبت إلى قرية وئام وهاب في الجاهلية لإحضاره والاستماع إلى إفادته، بعد أن قبل المدعي العام الشكوى القانونية ضده.

وقالت الشرطة في بيان إن أنصار وهاب أطلقوا النار بشكل ”عشوائي“ فأصابوا أحد مساعدي وهاب ويدعى محمد أبو دياب ونفى البيان أن تكون الشرطة قد أطلقت النار.