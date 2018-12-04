بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون مقر إقامة نائب رئيس الوزراء العراقي في البصرة

اضطر نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية فؤاد حسين إلى إنهاء مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين، في محافظة البصرة جنوبي العراق، بعد اقتحام محتجين غاضبين باحة الفندق الذي يقيم فيه.

وبثَّت وسائل إعلام عراقية يوم الثلاثاء مقطعًا مسرَّبًا، أظهر فؤاد حسين في وضع مرتبك وقلق بعد تعالي أصوات المتظاهرين بالقرب منه، فيما اضطر إلى إنهاء المؤتمر الصحفي ومغادرة المدينة.

ويوم أمس اقتحم عشرات المحتجين مقر إقامة وزيري المالية والعمل، للمطالبة بالوظائف والتثبيت على الملاك الدائم وتحسين الواقع المعيشي.

وتجدَّدت احتجاجات البصرة منذ أيام للضغط على حكومة عادل عبدالمهدي لتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، فيما تشهد التظاهرات أعمال عنف بين الحين والآخر بين المحتجين والقوات الأمنية.