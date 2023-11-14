مسؤول لـ"إرم نيوز": الأسرى الفلسطينيون يعيشون أوضاعًا كارثية في السجون الإسرائيلية

حذر رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، قدورة فارس، من خطورة أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أنهم يعيشون "أوضاعاً كارثية" منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الشهر الماضي.

وقال فارس، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الأسرى في السجون الإسرائيلية يتعرضون لاعتداءات وحشية، حيث زادت وتيرة الاعتداءات عليهم منذ الحرب على غزة، الأمر الذي أدى لإصابة المئات منهم بجراح مختلفة".

وأضاف: "لا يوجد أي تواصل بيننا وبين الأسرى بالمعنى الحقيقي، والمحامون ممنوعون من الزيارة، كما أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح للصليب الأحمر الدولي بزيارتهم"، مبينًا أن الزيارات المسموح بها حاليًا هي فقط لمعتقلين جدد.

ولفت فارس إلى أن "المحامين يلتقون الأسرى في المحاكم الرئيسة وعبر تقنية الفيديو"، مؤكداً أن إسرائيل لا تسمح للمحامين بلقاء الأسرى بشكل وجاهي.