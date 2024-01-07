غارة إسرائيلية تستهدف مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

نفذت طائرات إسرائيلية مسيّرة ضربات جوية استهدفت مجموعة من النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع، خاصة بين النساء والأطفال.

وذكر مراسل "إرم نيوز" في غزة أن "مسيرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار على النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى، بهدف إجبارهم على مغادرة المكان، خاصة مع اقتراب عمليات الجيش من محيط المستشفى".

وأشار إلى أن "إطلاق النار أدى لفرار عدد كبير من النازحين إلى خارج المستشفى"، لافتًا إلى أن "المستشفى أصبح شبه خالٍ من النازحين، وتوجه مئات المرضى نحو مدينة رفح جنوب القطاع".