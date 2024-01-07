غارة إسرائيلية تستهدف مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة
نفذت طائرات إسرائيلية مسيّرة ضربات جوية استهدفت مجموعة من النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع، خاصة بين النساء والأطفال.
وذكر مراسل "إرم نيوز" في غزة أن "مسيرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار على النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى، بهدف إجبارهم على مغادرة المكان، خاصة مع اقتراب عمليات الجيش من محيط المستشفى".
وأشار إلى أن "إطلاق النار أدى لفرار عدد كبير من النازحين إلى خارج المستشفى"، لافتًا إلى أن "المستشفى أصبح شبه خالٍ من النازحين، وتوجه مئات المرضى نحو مدينة رفح جنوب القطاع".
وفي السياق ذاته، أكد إياد الجبري المدير الطبي في المستشفى، أن "الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بين النازحين والطواقم الطبية والمرضى، إلا أنها خطيرة وتهدد باستهداف المستشفى بأي وقت من قبل الجيش الإسرائيلي".
وقال الجبري في تصريح لـ"إرم نيوز" إنه "رغم عدم تبليغ إدارة المستشفى بمغادرته من أي جهة، إلا أن هناك مخاوف من تكرار سيناريو مجمع الشفاء، وبالتالي إخراجه عن الخدمة"، ووصف الوضع الطبي بأنه "سيئ للغاية" في ظل قلة المعدات الطبية ونفاد مخزون الأدوية.
وارتفعت حصيلة القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22835 قتيلاً، منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الحصيلة تشمل 113 قتيلاً قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 250 جريحاً، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للجرحى 58416 شخصاً.