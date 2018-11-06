الأحمد : قطر لم تلتزم بما طلبته القيادة الفلسطينية بشأن مساعدات غزة‎

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إن القيادة الفلسطينية طلبت من قطر عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال إسرائيل، مشيرًا إلى أن قطر لم تلتزم بذلك وأرسلت مساعدات إلى غزة دون العودة للسلطة الشرعية.

وأضاف الأحمد في لقاء على التلفزيون الرسمي الفلسطيني: من الخطأ دفع مساعدات تسمى إنسانية عبر إسرائيل لحماس، لأن هذا سيعمق الانقسام وسيعطي مبررًا لإسرائيل لتجاهل قرارات الشرعية الدولية.

وتابع الأحمد، أن القيادة الفلسطينية كانت تأمل من قطر أن يكون موقفها أفضل وأن تلتزم بقرارات مبادرة السلام العربية، وعدم التنسيق مع إسرائيل بهذا الشكل، ما يؤثر على حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأشار الأحمد إلى أن أي تواطؤ مهما كان شكله، يهدف لإضعاف الموقف الرافض لـ “صفقة القرن” من جانب القيادة الفلسطينية وفقًا قرارات المجلس الوطني والإجماع الوطني.

وحول العقوبات المفروضة على قطاع غزة وملف المصالحة، أكد أن لا وجود لما يسمى بالعقوبات، مستدركًا بالقول :”بدأنا نفكر كيف نقوض سلطة التمرد في غزة دون إلحاق الأذى بشعبنا ” .

وكشف عن حراك مصري جديد ستشهده الأيام المقبلة بشأن المصالحة الفلسطينية، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد تحركًا مصريًا جديدًا يقوم على قاعدة الاتفاقيات الموقعة وآخرها اتفاق الآليات بتاريخ 12 أكتوبر 2017.