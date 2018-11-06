النظام السوري يطمئن الأردنيين: قوائم الاعتقال من نسج الخيال

بعد صدور تقارير عن تعرض الأردنيين للاعتقال لدى دخولهم الأراضي السورية من معبر نصيب، الذي افتتح مؤخرًا، سعى النظام السوري إلى طمأنة الأردنيين، نافيًا صحة وجود قائمة تضم نحو 9 آلاف أردني مطلوبين للمخابرات السورية.

ونقلت وكالة عمون الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، قوله: إن هذه القائمة هي من “نسج الخيال”، مشددًا على “قوة العلاقات بين الأردن وسوريا”.

وكان موقع “زمان الوصل” السوري المعارض نشر “تقريرًا مخيفًا” أورد فيه قوائم، قال إنها مسربة من المخابرات السورية، تضم 8845 مذكرة توقيف بحق أردنيين مطلوبين من المخابرات السورية.

وقال الموقع: إن “النظام السوري يتربص بالأردنيين القادمين أو العابرين من سوريا، ليجرهم إلى فروعه الأمنية بدعاوى وتهم جاهزة”، مشيرًا إلى أن “أرشيف المخابرات السورية يضم قرابة 1.7 مليون مذكرة توقيف أمنية، ينتمي أصحابها لنحو 150 جنسية، معظمهم من البلاد العربية”.

وبحسب الموقع، فإن الأردنيين يحتلون المرتبة الخامسة في القائمة الأمنية بعد العراقيين واللبنانيين والفلسطينيين والمصريين.

وأورد الموقع قوائم تضم أسماء لأشخاص من الجنسين ومن مختلف الأعمار، قال إنهم أردنيون ومطلوبون للمخابرات السورية، لكن لم يتسنَ لـ”إرم نيوز التحقق من صحتها.

وكانت تقارير أفادت بأن المواطن الأردني يعقوب عقرباوي اعتقل، الخميس الماضي، في معبر نصيب الحدودي من جانب السلطات السورية.